IT-эксперт Сагдатулин высказался о сделке «Яндекса» с VK
- РИА Новости
«Участвующие в сделке компании перераспределили активы в соответствии со своим позиционированием на рынке и реально выполняемыми функциями. Они передали направления тем, кто имеет больший опыт в работе по ним, что поможет как компаниям, так и самим сервисам», — заявил он в беседе с Life.ru.
Как считает Сагдатулин, положительный эффект от таких изменений ощутят и сами пользователи.
Ранее сообщалось, что компания «Яндекс» откажется от новостного агрегатора и намерена развивать ya.ru в качестве новой главной страницы поисковой системы. Об этом в компании объявили на фоне сделки по продаже компании VK платформ «Дзен» и «Новости».