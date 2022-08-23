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IT-эксперт Сагдатулин высказался о сделке «Яндекса» с VK

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Директор Региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин прокомментировал сделку «Яндекса» с VK, в результате которой будут проданы сервисы «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости», а главной страницей ресурса станет минималистичный ya.ru.
IT-эксперт Сагдатулин высказался о сделке «Яндекса» с VK
  • РИА Новости

«Участвующие в сделке компании перераспределили активы в соответствии со своим позиционированием на рынке и реально выполняемыми функциями. Они передали направления тем, кто имеет больший опыт в работе по ним, что поможет как компаниям, так и самим сервисам», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как считает Сагдатулин, положительный эффект от таких изменений ощутят и сами пользователи.

Ранее сообщалось, что компания «Яндекс» откажется от новостного агрегатора и намерена развивать ya.ru в качестве новой главной страницы поисковой системы. Об этом в компании объявили на фоне сделки по продаже компании VK платформ «Дзен» и «Новости».

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