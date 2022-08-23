военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Яндекс» откажется от новостного агрегатора после сделки с VK

Короткая ссылка
Компания «Яндекс» откажется от новостного агрегатора и намерена развивать ya.ru в качестве новой главной страницы поисковой системы. Об этом в компании объявили на фоне сделки по продаже компании VK платформ «Дзен» и «Новости».
«Яндекс» откажется от новостного агрегатора после сделки с VK
  • РИА Новости

Отмечается, что на ya.ru пользователям будет доступен универсальный поиск, а также голосовой помощник Алиса — для быстрого получения ответов. Через ya.ru также будет вход в «Почту» и другие сервисы «Яндекса».

Как говорится в сообщении VK, компания подписала с «Яндексом» обязывающие документы. Условия предполагают, что VK станет собственником платформ «Дзен» и «Новости», а также передаст «Яндексу» сервис по доставке еды и продуктов Delivery Club.

Закрытие сделки планируется до конца 2022 года после того, как будет получен ряд регуляторных одобрения. После этого VK получит права на технологии и товарные знаки платформ «Дзен» и «Новости».

В апреле VK сообщила, что подписала соглашение о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить