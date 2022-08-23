«Яндекс» откажется от новостного агрегатора после сделки с VK

Компания «Яндекс» откажется от новостного агрегатора и намерена развивать ya.ru в качестве новой главной страницы поисковой системы. Об этом в компании объявили на фоне сделки по продаже компании VK платформ «Дзен» и «Новости».

Отмечается, что на ya.ru пользователям будет доступен универсальный поиск, а также голосовой помощник Алиса — для быстрого получения ответов. Через ya.ru также будет вход в «Почту» и другие сервисы «Яндекса».

Как говорится в сообщении VK, компания подписала с «Яндексом» обязывающие документы. Условия предполагают, что VK станет собственником платформ «Дзен» и «Новости», а также передаст «Яндексу» сервис по доставке еды и продуктов Delivery Club.

Закрытие сделки планируется до конца 2022 года после того, как будет получен ряд регуляторных одобрения. После этого VK получит права на технологии и товарные знаки платформ «Дзен» и «Новости».

В апреле VK сообщила, что подписала соглашение о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена».