VK сообщила о подписании соглашения о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена»

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Компания VK сообщила, что подписала соглашение о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена».
VK сообщила о подписании соглашения о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«28 апреля 2022 года VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее VK или компания) объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с «Яндексом» по приобретению сервиса агрегирования новостей «Яндекс.Новости» и рекомендательной платформы «Яндекс.Дзен», — говорится в заявлении.

Уточняется, что для завершения сделки необходимо получить все соовтетствующие согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу (ФАС). 

Ранее пресс-служба социальной сети «ВКонтакте» заявила о запуске масштабной программы поддержки авторов с других площадок.

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