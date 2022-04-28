VK сообщила о подписании соглашения о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена»

Компания VK сообщила, что подписала соглашение о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена».

Об этом сообщает РИА Новости.

«28 апреля 2022 года VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее VK или компания) объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с «Яндексом» по приобретению сервиса агрегирования новостей «Яндекс.Новости» и рекомендательной платформы «Яндекс.Дзен», — говорится в заявлении.

Уточняется, что для завершения сделки необходимо получить все соовтетствующие согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Ранее пресс-служба социальной сети «ВКонтакте» заявила о запуске масштабной программы поддержки авторов с других площадок.