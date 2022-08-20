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В Роспотребнадзоре заявили о превращении коронавируса в сезонное заболевание

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила о превращении коронавирусной инфекции в сезонное заболевание.

«Так, на протяжении двух лет прослеживается всё более чёткая тенденция, свидетельствующая о том, что COVID-19 становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ», — цитирует её РИА Новости.

По словам Пшеничной, в осенне-зимний период наблюдается максимальный подъём заболеваемости COVID-19, а летом заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19.

Он отметил, что наблюдается рост числа заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.

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