В Роспотребнадзоре заявили о превращении коронавируса в сезонное заболевание
«Так, на протяжении двух лет прослеживается всё более чёткая тенденция, свидетельствующая о том, что COVID-19 становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ», — цитирует её РИА Новости.
По словам Пшеничной, в осенне-зимний период наблюдается максимальный подъём заболеваемости COVID-19, а летом заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19.
Он отметил, что наблюдается рост числа заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.