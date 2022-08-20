ВОЗ рекомендует увеличить охват населения вакцинацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует увеличить число вакцинированных и стимулировать ношение масок для защиты людей от омикрон-штамма этой осенью.

«Эпидемиологическая ситуация варьируется от страны к стране, и в рамках подготовки к зиме и осени ВОЗ призывает страны возобновить усилия по смягчению последствий распространения инфекции и быть готовыми реагировать на возросшую нагрузку на свои системы здравоохранения», — цитирует РИА Новости европейское бюро организации.

Согласно мнению экспертов, решающее значение будет иметь увеличение числа вакцинированных.

Также необходимо соблюдение масочного режима в общественных местах.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19.

Он отметил, что наблюдается рост числа заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.