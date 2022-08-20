ВОЗ рекомендует увеличить охват населения вакцинацией
«Эпидемиологическая ситуация варьируется от страны к стране, и в рамках подготовки к зиме и осени ВОЗ призывает страны возобновить усилия по смягчению последствий распространения инфекции и быть готовыми реагировать на возросшую нагрузку на свои системы здравоохранения», — цитирует РИА Новости европейское бюро организации.
Согласно мнению экспертов, решающее значение будет иметь увеличение числа вакцинированных.
Также необходимо соблюдение масочного режима в общественных местах.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19.
Он отметил, что наблюдается рост числа заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.