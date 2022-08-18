ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 590 млн
- Gettyimages.ru
- © CihatDeniz
По данным ВОЗ, на данный момент в мире выявлено 590 659 276 случаев заболевания коронавирусом.
При этом отмечается, что число жертв вируса достигло 6 440 163.
В организации добавили, что за сутки в мире выявили 890 907 новых случаев COVID-19.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19.
Он отметил, что наблюдается рост числа заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.