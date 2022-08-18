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ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 590 млн

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 590 млн.
ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 590 млн
  • Gettyimages.ru
  • © CihatDeniz

По данным ВОЗ, на данный момент в мире выявлено 590 659 276 случаев заболевания коронавирусом.

При этом отмечается, что число жертв вируса достигло 6 440 163.

В организации добавили, что за сутки в мире выявили 890 907 новых случаев COVID-19.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19.

Он отметил, что наблюдается рост числа заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.

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