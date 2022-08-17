Эксперт по питанию Грэйс посоветовала людям с проблемами ЖКТ отказаться от помидоров
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Помидоры содержат много полезных веществ: витамин А, К, C, витамины группы B, фолиевую кислоту, тиамин, сообщила специалист в интервью Пятому каналу.
«Они являются богатым источником клетчатки, железа, магния и ряда органических соединений, таких как ликопин — мощный антиоксидант, снижающий уровень холестерина и триглицеридов. Это вещество также помогает предотвратить риск развития аденомы простаты и рака предстательной железы», — добавила Грэйс.
В то же время, по её словам, людям, у которых есть проблемы с ЖКТ и поджелудочной железой, лучше воздержаться от употребления помидоров, в которых достаточно высокое содержание кислот.
В случае проблем с печенью также следует отказаться от этих овощей, заключила эксперт.
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