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Эксперт по питанию Грэйс посоветовала людям с проблемами ЖКТ отказаться от помидоров

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Эксперт по правильному питанию Анна Грэйс перечислила полезные свойства помидоров, а также рассказала о противопоказаниях для их употребления.
Эксперт по питанию Грэйс посоветовала людям с проблемами ЖКТ отказаться от помидоров
  • Gettyimages.ru

Помидоры содержат много полезных веществ: витамин А, К, C, витамины группы B, фолиевую кислоту, тиамин, сообщила специалист в интервью Пятому каналу.

«Они являются богатым источником клетчатки, железа, магния и ряда органических соединений, таких как ликопин — мощный антиоксидант, снижающий уровень холестерина и триглицеридов. Это вещество также помогает предотвратить риск развития аденомы простаты и рака предстательной железы», — добавила Грэйс.

В то же время, по её словам, людям, у которых есть проблемы с ЖКТ и поджелудочной железой, лучше воздержаться от употребления помидоров, в которых достаточно высокое содержание кислот.

В случае проблем с печенью также следует отказаться от этих овощей, заключила эксперт.

Ранее диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев в беседе сURA.RU рассказал, что фастфуд может провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта.

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