Дерматовенеролог Смирнова рассказала о свойствах меланомы

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Дерматовенеролог Европейского медицинского центра Дарья Смирнова рассказала о свойствах меланомы.
Дерматовенеролог Смирнова рассказала о свойствах меланомы
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«Большинство меланом асимметричны. Границы меланомы, как правило, неровные и могут иметь фестончатые или зазубренные края, в то время как обычные родинки имеют более гладкие и ровные границы. Многоцветность — тревожный знак», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, кожные меланомы на ранней стадии в основном имеют диаметр более 6 мм.

Как отметила Смирнова, предупреждающим признаком может быть любое изменение размера, формы, цвета или возвышения пятна на коже, а также любой новый симптом.

Ранее врач-офтальмолог доктор медицинских наук Татьяна Шилова в разговоре с URA.RU рассказала, что цвет глаз может свидетельствовать о предрасположенности к различным заболеваниям.

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