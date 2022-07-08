Юрист Гусятников назвал логичной ситуацию со снижением цен на аренду жилья

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Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников прокомментировал снижение цен на аренду жилья.
Юрист Гусятников назвал логичной ситуацию со снижением цен на аренду жилья
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«В данный момент снижение цен на аренду — это логичная ситуация. Причин здесь несколько», — заявил он в беседе с Life.ru.

Среди них, по его словам, — резкий рост предложения. Также на ситуации сказалось то, что часть арендаторов переехала в более дешёвое жильё, и на рынок поступили дополнительные площади.

Как прогнозирует Гусятников, цены на наём жилых помещений, скорее всего, в ближайшее время не будут расти.

Юрист также посоветовал арендаторам проанализировать рынок и изучить разные предложения перед тем, как подписывать договор.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.

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