Юрист Гусятников назвал логичной ситуацию со снижением цен на аренду жилья

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников прокомментировал снижение цен на аренду жилья.

«В данный момент снижение цен на аренду — это логичная ситуация. Причин здесь несколько», — заявил он в беседе с Life.ru.

Среди них, по его словам, — резкий рост предложения. Также на ситуации сказалось то, что часть арендаторов переехала в более дешёвое жильё, и на рынок поступили дополнительные площади.

Как прогнозирует Гусятников, цены на наём жилых помещений, скорее всего, в ближайшее время не будут расти.

Юрист также посоветовал арендаторам проанализировать рынок и изучить разные предложения перед тем, как подписывать договор.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.