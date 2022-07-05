Правительство направило около 70 млрд рублей на поддержку детей из малообеспеченных семей
- РИА Новости
«Одно из последних решений — пособия на детей от восьми до 17 лет, которые воспитываются в семьях с низкими доходами... Общий объём составил около 70 млрд рублей», — сообщил он на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Мишустин добавил, что, по данным на 21 июня, выплаты назначены семьям, в которых воспитываются около 3,5 млн детей.
Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская прокомментировала ситуацию с детскими пособиями.