Правительство направило около 70 млрд рублей на поддержку детей из малообеспеченных семей

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Российский кабмин направил около 70 млрд рублей на поддержку детей в возрасте от восьми до 17 лет из малообеспеченных семей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Правительство направило около 70 млрд рублей на поддержку детей из малообеспеченных семей
  • РИА Новости

«Одно из последних решений — пособия на детей от восьми до 17 лет, которые воспитываются в семьях с низкими доходами... Общий объём составил около 70 млрд рублей», — сообщил он на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Мишустин добавил, что, по данным на 21 июня, выплаты назначены семьям, в которых воспитываются около 3,5 млн детей.

Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская прокомментировала ситуацию с детскими пособиями.

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