Юрист Красовская прокомментировала ситуацию с детскими пособиями

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская прокомментировала ситуацию с детскими пособиями.

«Что же касается детских пособий, то хочется обратить внимание на то, что семьи, которые не проходили по доходам при назначении выплат, могут вновь подать заявление в июле 2022 года. Во многих регионах прожиточный минимум на душу населения изменился, и количество получателей пособий может стать больше», — заявила она в беседе с Life.ru.

Как отметила эксперт, в ряде регионов с учётом повышения прожиточного минимума производится индексация выплат с 1 июля 2022 года.

Красовская добавила, что вырастут и выплаты опекунам и приёмным родителям.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о мерах поддержки многодетных семей.