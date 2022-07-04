Кабмин России утвердил правила осуществления просветительской деятельности

Короткая ссылка
Правительство России утвердило правила осуществления просветительской деятельности.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые правила осуществления просветительской деятельности», — говорится в постановлении.

Согласно документу, сообщения и материалы организатора просветительской деятельности, признанного в России иностранным агентом, должны содержать соответствующую маркировку.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил прекратить приём студентов в магистратуру в ведомственных вузах в Москве и Санкт-Петербурге.

Он заявил, что ведомство поддерживает идею Министерства науки и высшего образования отказаться от болонской системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить