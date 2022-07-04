Кабмин России утвердил правила осуществления просветительской деятельности

Правительство России утвердило правила осуществления просветительской деятельности.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые правила осуществления просветительской деятельности», — говорится в постановлении.

Согласно документу, сообщения и материалы организатора просветительской деятельности, признанного в России иностранным агентом, должны содержать соответствующую маркировку.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил прекратить приём студентов в магистратуру в ведомственных вузах в Москве и Санкт-Петербурге.

Он заявил, что ведомство поддерживает идею Министерства науки и высшего образования отказаться от болонской системы.