Кабмин России утвердил правила осуществления просветительской деятельности
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемые правила осуществления просветительской деятельности», — говорится в постановлении.
Согласно документу, сообщения и материалы организатора просветительской деятельности, признанного в России иностранным агентом, должны содержать соответствующую маркировку.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил прекратить приём студентов в магистратуру в ведомственных вузах в Москве и Санкт-Петербурге.
Он заявил, что ведомство поддерживает идею Министерства науки и высшего образования отказаться от болонской системы.