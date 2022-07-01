Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил прекратить приём студентов в магистратуру в ведомственных вузах в Москве и Санкт-Петербурге.

«Бастрыкин... распорядился с предстоящего учебного года прекратить прием студентов в образовательные организации высшего образования СК России по направлению подготовки «Юриспруденция» (магистратура, очная и заочная формы обучения)», — говорится в сообщении СК России.

Отмечается, что продолжение обучения студентов будет проходить в рамках образовательной программы специалитета.

Ранее Бастрыкин заявил, что ведомство поддерживает идею Министерства науки и высшего образования отказаться от болонской системы.

Глава СК России уточнил, что необходима подготовка высококвалифицированных специалистов с учётом интересов страны.