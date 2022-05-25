Бастрыкин: СК поддерживает идею об отказе от болонской системы
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«Как известно, десятки лет советское образование было одним из лучших в мире. И сейчас у нас наконец-то появилась возможность вновь создать уникальную отечественную систему образования», — заключил Бастрыкин.
Глава СК России уточнил, что необходима подготовка высококвалифицированных специалистов с учётом интересов страны, информирует ТАСС.
Ранее сообщалось, что Россия намерена выйти из болонского процесса и перейти к созданию отечественной системы образования.