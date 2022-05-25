Бастрыкин: СК поддерживает идею об отказе от болонской системы

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ведомство поддерживает идею Министерства науки и высшего образования отказаться от болонской системы.
Бастрыкин: СК поддерживает идею об отказе от болонской системы
  • © Пресс-служба СК РФ

«Как известно, десятки лет советское образование было одним из лучших в мире. И сейчас у нас наконец-то появилась возможность вновь создать уникальную отечественную систему образования», — заключил Бастрыкин.

Глава СК России уточнил, что необходима подготовка высококвалифицированных специалистов с учётом интересов страны, информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия намерена выйти из болонского процесса и перейти к созданию отечественной системы образования.

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