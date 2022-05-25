«Будущее за нашей собственной системой образования»: в Минобрнауки заявили о планах отказаться от болонского процесса

К болонской системе образования в России надо относиться как к прожитому этапу, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По словам министра, РФ создаст собственную систему, в основе которой будут лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента. В последнее время ряд государственных деятелей и экспертов выступали против болонского процесса, направленного на унификацию стандартов высшего образования стран Европы. Так, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий подчеркнул, что именно пятилетний специалитет позволяет готовить фундаментальных профессионалов. При этом аналитики отмечают, что отказ от болонской системы не будет означать полного отторжения модели «бакалавриат — магистратура».

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков призвал относиться к болонской системе образования как к прожитому этапу. Комментируя перспективы этого процесса, направленного на гармонизацию систем образования разных стран, министр в беседе с «Коммерсантом» отметил, что в России появится свой подход.

«Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — подчеркнул Фальков во вторник, 24 мая.

Позднее в Минпросвещения заявили, что отказ от болонской системы и переход на программы специалитета могут улучшить качество подготовки педагогов по всей стране. В пресс-службе министерства пояснили, что педагогическая высшая школа долгие годы опиралась на специалитет как на классический проверенный формат, который давал будущим педагогам полноту предметных знаний и позволял наполнить программу актуальными навыками, соответствующими вызовам времени.

«С переходом на болонскую систему по модели «бакалавриат — магистратура» исчезли специальности и указание на конкретную квалификацию, что создало определённые трудности на рынке труда, так как квалификация «бакалавр / магистр педагогического образования» никак не соотносилась с конкретной профессией «учитель предмета», — цитирует ТАСС сообщение.

В Минпросвещения подчеркнули, что с переходом на болонскую систему изменилась и общая идеология подготовки в сторону усиления общей и сокращения профильной, особенно предметной, части.

В министерстве отметили, что для исправления ситуации при участии профессионального сообщества была создана программа «Ядро высшего педагогического образования», в которой заключены единые принципы и подходы к подготовке педагогов с упором на специалитет.

«Эти шаги намечены и поддержаны экспертным сообществом, и в части педагогического образования Минпросвещения готово взаимодействовать с Минобрнауки по переходу на специалитет как основой формат подготовки. Само «Ядро» готово к внедрению в педагогических вузах уже с 1 сентября 2022 года», — добавили в ведомстве.

Критика болонской системы

В 1999 году в Болонье министры образования 29 европейских государств подписали декларацию, которая закрепила так называемый болонский процесс, в рамках которого страны стремятся к стандартизации систем образования (прежде всего высшего) и построению общеевропейского образовательного пространства. При этом процесс открыт для участия третьих стран: Россия присоединилась к нему в 2003 году, а сейчас участниками движения выступают 49 стран, в том числе республики бывшего СССР.

В 2007-м был подписан закон о введении в систему высшего образования РФ двухуровневой модели «бакалавриат —магистратура». При этом участие РФ в болонской системе систематически становилось предметом дискуссий и споров. Государственные деятели и эксперты в разные годы по-разному оценивали это решение.

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Так, ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что он был и остаётся противником болонской системы. В ходе конференции по развитию комплексного сотрудничества между МГУ и ДонНУ он подчеркнул, что именно пятилетнее высшее образование позволяет готовить фундаментальных специалистов.

«Бакалавриат, с одной стороны, создаёт дополнительные возможности — быстро окончить и выбирать дальше путь: «От тебя, мол, зависит». Но наш менталитет немножко другой, поэтому я не сторонник», — цитирует Садовничего ТАСС.

Ещё одну негативную оценку болонскому процессу дал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В опубликованном 24 мая интервью газете «Аргументы и факты» он заявил, что считает целесообразным возврат к отечественной образовательной модели, которую Патрушев назвал лучшей в мире.

На минувшей неделе на этот счёт высказался и вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

«Сегодняшняя система образования не отвечает потребностям времени — многие специалисты и коллеги говорят о необходимости выхода из болонской системы и возврата к традиционной русской системе образования», — сказал Толстой в ходе выступления в Совете Федерации.

В свою очередь, руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов назвал выход России из некоторых международных форматов, которые не соответствуют интересам страны, естественной реакцией на санкции Запада.

При этом, как полагает собеседник RT, выход из болонского процесса не будет означать отказа от бакалавриата и магистратуры. По словам Болотова, их введение было предусмотрено законом об образовании 1992 года, и многие вузы задолго до подписания Болонской декларации стали вводить эту систему.

«Если посмотреть, у нас очень много ребят после бакалавриата выбирают другую магистратуру. И неслучайно руководство страны поставило вопрос о том, чтобы поэкспериментировать с системой «2 + 2 + 2». Два года — базовое фундаментальное образование, два года — в конкретном направлении и ещё два года — в конкретной специальности, профессии», — добавил эксперт.

По мнению Болотова, отработка системы «2 + 2 + 2» может в перспективе стать отличной базой для создания собственной системы образования.