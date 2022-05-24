Сенатор Гумерова прокомментировала идею выхода из болонского процесса

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с RT прокомментировала заявление главы Минобрнауки Валерия Фалькова о том, что нужно относиться к болонской системе образования «как к прожитому этапу» и начать создавать собственную систему, в основе которой будут лежать интересы национальной экономики и возможности студентов.

«Я хотела бы обратить внимание, что ещё два месяца назад на базе Горного университета наш комитет выступил с инициативой возвращения специалитета по тем направлениям, где это востребовано экономикой нашей страны», — рассказала парламентарий.

По её словам, основные цели и задачи, которые ставились Россией при присоединении к болонской системе, не были реализованы.

«Наши дипломы так и не признаются. Более того, была разрушена уникальная система касательно специалитета, особенно нефтегазовое дело, медицина и целый ряд других направлений», — добавила Гумерова.

Как отметила сенатор, предложение министра Фалькова созвучно с законопроектом комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре и провозглашает поэтапный переход к новой системе образования.

Ранее глава Минобрнауки Фальков заявил о том, что к болонской системе нужно относиться как к прожитому этапу.