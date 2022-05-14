Глава «Самбо-70» Лайшев назвал гнилой западную систему образования

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев подверг критике доклад медицинской комиссии Международного союза конькобежцев (ISU) о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

«Многолетняя практика показала, что правила в том же СССР были лучше, а потом мы начали плестись за Западом. Сейчас все об этом сожалеют и экстренно переводят всё на рельсы гимназических школ старых времён, советских школ. Они были абсолютно верными и правильными, потому что дали миру так много замечательных, образованных людей и самое большое количество олимпийских чемпионов. Значит, система была оправдана? А мы зачем-то взяли на вооружение западную систему, которая гнилая и вся пронизана враньём», — цитирует Лайшева «Матч ТВ».

По его мнению, необходимо ориентироваться на себя, так как из-за этого Россия и стала самой передовой спортивной державой. Он также считает, что внедрённые иностранные образовательные системы оказались на практике некачественными.

Напомним, что медкомиссия ISU выступила за поэтапное увеличение возрастного ценза в женском одиночном катании с 15 до 17 лет.

Ранее американец Винсент Чжоу выразил мнение, что сборная США должна получить золотые медали командного турнира по фигурному катанию зимней Олимпиады 2022 года в Пекине вместо России.