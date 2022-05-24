Глава Минобрнауки Фальков: к болонской системе нужно относиться как к прожитому этапу
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Об этом министр сообщил «Коммерсанту».
«К болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента»,— заявил Фальков.
Также секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил мнение, что стране «целесообразно отказаться от так называемой болонской системы» и вернуться к опыту «лучшей в мире отечественной образовательной модели». Об этом он сказал в интервью газете «Аргументы и Факты».