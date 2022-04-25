Как ТюмГУ меняет высшее образование в России

В ближайшее время в России изменится система высшего образования. ТюмГУ внедряет новую модель уже сегодня.

В 2020 году власти России заговорили о необходимости реформы высшего образования в стране. Предпосылкой для такого решения послужили динамические изменения на современном рынке труда. Тюменский государственный университет предлагает своим студентам обучение по новой модели уже сейчас.

Что изменится?

Сегодня большинство вузов в России работают по системе, которая позволяет студентам закончить четырёхлетнее обучение в бакалавриате по одному направлению подготовки, а в магистратуре — продолжить полученную раннее специализацию либо сменить трек. Проблема в том, что модель образования, которая готовит специалистов под конкретное рабочее место, теряет свою актуальность в быстро развивающемся мире.

«За шесть лет [обучения] ситуация может поменяться не один раз. [Готовить человека] за шесть лет на какое-то конкретное выполнение задачи далеко не всегда эффективно», — сказал помощник президента РФ Андрей Фурсенко, выступая на форуме«Территория смыслов» в августе 2021 года.

Новая модель, которая должна заменить старую систему, призвана сделать обучение в бакалавриате в российских вузах более разноплановым, подготовив специалистов, способных легко адаптироваться в изменяющихся условиях рынка труда.

«2 + 2 + 2»

Внедряемая модель высшего образования получила название «2 + 2 + 2». Условное название модели передаёт её суть: программа бакалавриата разбивается на два периода по два года каждый, за ними опционно следует магистратура.

Таким образом, сама суть бакалавриата меняется: в течение первых двух лет студенты осваивают общеобразовательный блок и элективные дисциплины, учатся смотреть на мир сквозь призму нескольких дисциплин.

Следующие два года студенты посвящают узконаправленной подготовке по выбранному профилю. ТюмГУ стал лидером внедрения новой модели образования.

© Тюменский государственный университет

Почему ТюмГУ?

Пока многие вузы только готовятся внедрить новую модель, ТюмГУ разработал несколько сотен элективов (курсов по выбору), которые доступны его студентам и как самостоятельные курсы, и как часть их программы обучения.

«Наш университет потратил на внедрение модульной модели организации образования и индивидуальных образовательных траекторий пять лет. [...] И для её создания интеграции нам пришлось изменить сами принципы организации образовательного процесса, пересобрать всю структуру управления, выставить новые требования к содержанию, к преподавателям, к инфраструктуре, к набору», — говорит Таисья Погодаева, руководитель программы развития ТюмГУ.

Одно из главных нововведений ТюмГУ состоит в том, что студенты получили возможность отложить выбор профиля на два года. Если большинство абитуриентов в России должны сразу решить, по какому направлению они хотят получить диплом в конце обучения, то ТюмГУ позволяет своим студентам сделать более осознанный выбор.

Отложенный выбор специализации способен снизить количество отчислений, которые вызваны неправильным выбором направления на ранней стадии обучения.

Определиться с направлением и выбрать элективы студентам помогают академические наставники (тьюторы). Они консультируют каждого студента и помогают составить индивидуальный учебный план, исходя из его талантов и предпочтений.

© Тюменский государственный университет

Вероятность ошибочного выбора профиля сводится к минимуму.

Междисциплинарный подход к образованию — ещё одно нововведение, которое уже применяется в ТюмГУ. При самостоятельном выборе предметов студенты разных направлений и специальностей неизбежно взаимодействуют, создавая междисциплинарный диалог.

Например, во время обучения специалисты в прикладной информатике могут создавать совместные проекты с социологами, а физики — с химиками, биологами и т.д. Отсутствие искусственных рамок между учебными институтами готовит студентов ТюмГУ к работе над будущими профессиональными проектами, требующими участия большого количества специалистов в разных областях.

Впоследствии выпускникам будет проще встраиваться в трудовую деятельность. Каждый из них станет обладателем индивидуального набора компетенций, в том числе над профессиональных навыков, которые являются одним из ключевых аспектов при организации успешного рабочего процесса. Все первокурсники, поступившие в университет в 2022 году на очную форму бакалавриата или специалитета, будут учиться по новой модели.

Процесс поступления не отличается от традиционного. Абитуриент поступает на интересное ему направление по результатам ЕГЭ или внутренних вступительных испытаний. После двухлетнего освоения программы общеобразовательного трека у студента будет возможность уточнить профиль подготовки: продолжить обучение по выбранному направлению или сменить его.