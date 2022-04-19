Специалист Болотов высказался о системе высшего образования в России

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Виктор Болотов, научный руководитель Центра мониторинга качества образования Высшей школы экономики, высказался о системе высшего образования в России.
Специалист Болотов высказался о системе высшего образования в России
  • РИА Новости

«Вариативность получения высшего образования — это тренд, который выгоден России», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, работа прежде всего идёт на отечественный рынок труда, и у российских университетов очень активное взаимодействие с работодателями происходит в рамках Болонской системы.

«Более того, сейчас активно разрабатывается программа «2+2+2». Два года идёт общее фундаментальное образование, потом два года либо профессиональное, либо академическое образование и закрываем бакалавриат. Последние два года — магистратура», — отметил Болотов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России.

Как пояснил парламентарий, в последнее время в стране разгорается дискуссия о правильности и эффективности существования Болонской системы образования, которая предполагает двухступенчатую систему преподавания — бакалавриат и магистратуру.

Также, по его мнению, ряд сложнейших профессий можно освоить лишь посредством классического пятилетнего обучения — специалитета.

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