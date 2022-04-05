Депутат ГД Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России. Копия обращения на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении RT.

Как пояснил парламентарий, в последнее время в стране разгорается дискуссия о правильности и эффективности существования Болонской системы образования, которая предполагает двухступенчатую систему преподавания — бакалавриат и магистратуру.

Также благодаря этой системе российские студенты имеют право продолжать начатое в России образование в университетах стран Евросоюза.

При этом, по словам Милонова, многие специалисты критикуют отсутствие реализации принципов международного сотрудничества между вузами России и западных стран.

Кроме того, как подчеркнул депутат, до сих пор существует огромная проблема признания отечественных дипломов об образовании за границей.

Также, по его мнению, ряд сложнейших профессий можно освоить лишь посредством классического пятилетнего обучения — специалитета.

«В данной связи, учитывая коренные изменения последнего времени, прошу вас рассмотреть инициативу о возвращении отечественного высшего образования к традиционной пятилетней системе», — говорится в обращении.

Собеседник RT заявил, что данный шаг позволит обеспечить качественную подготовку специалистов с высшим образованием, сделает отечественную систему высшей школы более независимой от международной конъюнктуры и сохранит «вековое наследие российского и советского образования».

Ранее сообщалось, что российское правительство поддержит отчисленных из европейских вузов россиян.