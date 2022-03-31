Мишустин подписал постановление о поддержке отчисленных из зарубежных вузов россиян

Российское правительство поддержит отчисленных из европейских вузов россиян, следует из заявления кабмина.

«Россияне, обучавшиеся за рубежом и безосновательно отчисленные из европейских университетов, смогут бесплатно продолжить свою учёбу в российских вузах», — говорится в заявлении на официальном сайте правительства.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Уточняется, что вступительные экзамены для обучавшихся ранее за рубежом россиян будут проходить в упрощённом порядке, который вузы установят индивидуально.

«Студенты смогут учиться на бюджетных местах или по договорам о платных образовательных услугах. При этом стоимость такого обучения будет полностью компенсироваться за счёт вуза», — добавили в пресс-службе кабмина.

Ранее сообщалось, что в МГТУ им. Н.Э. Баумана обратились 38 российских студентов из зарубежных вузов, в эту статистику университет включил также кандидатов из ДНР и ЛНР.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» получил уже 130 заявок от российских студентов из Чехии, Польши, Великобритании, Франции, Австрии, Финляндии, Украины, Нидерландов, Германии, Венгрии, США и других стран.

Подробнее — в материале RT.