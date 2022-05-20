«В комнате с врагом»: бывшие студенты зарубежных вузов рассказали о причинах перевода в Россию

По данным Минобразования РФ, после начала спецоперации 655 российских студентов, обучавшихся в зарубежных вузах, решили продолжить своё образование в России. Ребята рассказали RT о причинах смены учебного заведения, отношениях с сокурсниками и о том, как проходит подготовка к сессии.

«В комнате с врагом»

Игорь Жариков учился на втором курсе в одном из университетов Польши. Однако в апреле 2022 года он был вынужден забрать документы из вуза.

«В начале учебного года меня поселили с украинцем. Мне в прямом смысле слова пришлось с ним уживаться. Он вечно пытался меня втянуть в споры, рассказывал анекдоты про украинцев и русских в понятном ключе, — рассказывает Игорь RT. — В феврале я уехал на каникулы, и тут началась спецоперация. Знакомые мне рассказали, что мой сосед-украинец заявил, что выселит меня по-любому, потому что не может жить в одной комнате с врагом».

Вернувшись после каникул в Польшу Жариков поменял общежитие. Студент отмечает, что от администрации университета и преподавателей никаких нападок не было. Но, по его словам, начались проблемы с одногрупниками.

«Начались просто какие-то бессмысленные оскорбления. От одногрупниц, с которыми раньше спокойно ходили на пары, вместе делали задания, проекты, с которыми общались, флиртовали, гуляли приходили сообщения «как дела, кацап?», сопровождающиеся фотографиями со всякими жестами. Я это полностью игнорировал», — рассказывает Жариков.

Родители Игоря, обеспокоенные ситуацией, прислали ему новость о том, что студенты, которых ущемляют за границей, могут продолжить обучение в России. Жариков направил письма в несколько вузов. В итоге юноша выбрал НИУ ВШЭ и сейчас продолжает обучение на 2 курсе уже в Москве.

«Всю жизнь думал, что Москва — страшное людное место, но оказалось, что здесь очень красиво. Я учусь на бюджете, и все сокурсники относятся ко мне с пониманием, — рассказывает Жариков. — В ВШЭ программа составлена таким образом, что дисциплины, которые я не сдал в этом году, потому что только недавно начал обучение, я смогу посещать с сентября с другими группами».

«Было страшно»

Полине Палий из Калининграда тоже пришлось забрать документы из польского вуза из-за политической обстановки, возникшей после начала спецоперации.

«Было страшно и некомфортно. Вы же видите, что там происходит, — рассказывает Палий. — Я приехала в Москву и поняла, что здесь мне комфортно во всех смыслах. 9 марта я приступила к учёбе в РУДН. Программа немного отличается, но эти перемены возможно очень кстати».

По словам Полины, однокурсники хорошо приняли новенькую. Они вместе проводят время вне университета. Также с пониманием относятся преподаватели.

«Я стараюсь активно участвовать в жизни университета. Недавно у нас были соревнования по лёгкой атлетике, в которых я приняла участие. Из предметов мне больше всего полюбились философия и стилистика русского языка, — поделилась Палий. — На поблажки на сессии я не рассчитываю, иначе будет нечестно по отношению к другим студентам. Пропущенный материал я уже весь изучила. Мне волнительно, потому что сессия в Польше проходила онлайн и там другая сдача работ».

«Сомнений в выборе не было»

Владимир Яшин до спецоперации изучал в Чехии гостиничное дело. Во время пандемии коронавируса, когда вузы перешли на дистанционное обучение, он уехал в Россию. Вернуться в Европу не получилось — после начала спецоперации его учебную визу отказались продлевать. Теперь Яшин учится в Санкт-Петербурге.

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«Для продолжения обучения выбрал Санкт-Петербургский политехнический университет, специальность не менял — также изучаю гостиничное дело. Часть ранее пройденных в Праге дисциплин мне перезачли. Однако сейчас изучаю много новых предметов, которых не было в моем зарубежном расписании, — рассказывает Яшин. — Сложнее всего приходится с высшей математикой, ведь в школе этот предмет был только на начальном уровне, а в Чехии такого предмета и вовсе не было. В Политехе впечатляет масштаб и серьёзный подход к образованию».

Никита Войтюк также поступил в СПбПУ. До этого он учился в польской Академии финансов и бизнеса Вистула по специальности «финансы и учёт».

«Из Варшавы вернулся весной и подал заявки на перевод в несколько российских вузов. Сомнений в выборе не было: репутация вуза говорит сама за себя. Со второго курса в Польше перешёл на первый курс в Петербурге, изучаю экономику. Многие дисциплины мне перезачли. Сейчас в Политехе изучаю фундаментальные дисциплины, нагрузка значительно серьёзнее прежней. Думаю, что после выбора специализации снова выберу специализацию по финансам и учёту, а хорошее базовое образование пригодится», — говорит Войтюк.

«Я очень переживаю за одногрупников»

Также в Россию продолжать обучение в мирной обстановке приехали студенты из ДНР. 17-летний Данил Масуфранов приехал в Ставрополь из Донецка. По его словам, из-за военной обстановки учиться было почти невозможно, поэтому в марте молодой человек уехал в Россию.

«Я хотел поступать в Россию с самого начала, но тогда это было сложнее. Я уехал в Ставрополь в двадцатых числах марта. Живу у родственников, которые мне во всём помогают, — рассказывает Масуфранов. — Поступил в Северо-Кавказский федеральный университет на бюджет на ту же специальность — перевод и переводоведение. Мне сказали, что это благодаря моему аттестату и хорошо закрытой сессии в Донецке».

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По словам студента, появилось около 6 новых предметов, которые он уже начал изучать.

«Нужно во всём сейчас поднапрячься. Родители остались в Донецке и работают. А моя задача хорошо учиться. Но, я думаю, что преподаватели всё же пойдут навстречу», — говорит Масуфранов.

По его словам, ещё несколько его бывших однокурсников собираются в следующем году продолжить обучение в России.

«Я очень переживаю за одногрупников. Из-за дистанционки они сейчас разъехались по домам. Один из них сейчас в Шахтёрске. Туда очень много недавно прилетало. Мне было за него очень беспокойно, — рассказывает студент. — Родители живут в относительно спокойном районе Донецка. За эти 8 лет нас коснулось это минимально. Но когда мама присылает фотографии, что и где взорвалось, становится жутко. Надеюсь, это скоро разрешится».