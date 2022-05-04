Более 500 россиян из зарубежных вузов зачислены в российские университеты

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Министерство науки и высшего образования России сообщило, что 525 студентов из зарубежных вузов зачислены в российские университеты.
Более 500 россиян из зарубежных вузов зачислены в российские университеты
  • Gettyimages.ru
  • © Hill Street Studios

Об этом сообщает РИА Новости

«Более 1,3 тыс. заявок от студентов, безосновательно отчисленных из зарубежных вузов, получили университеты России к началу мая», — отметили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что большинство заявок поступило от учащихся из Чехии, Польши, Великобритании, США, Германии и Франции.

Также есть заявки от обучавшихся на Украине, в ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Мишустин подписал постановление о поддержке отчисленных из зарубежных вузов россиян

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