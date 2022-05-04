Более 500 россиян из зарубежных вузов зачислены в российские университеты
- Gettyimages.ru
- © Hill Street Studios
Об этом сообщает РИА Новости.
«Более 1,3 тыс. заявок от студентов, безосновательно отчисленных из зарубежных вузов, получили университеты России к началу мая», — отметили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что большинство заявок поступило от учащихся из Чехии, Польши, Великобритании, США, Германии и Франции.
Также есть заявки от обучавшихся на Украине, в ДНР и ЛНР.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Мишустин подписал постановление о поддержке отчисленных из зарубежных вузов россиян.