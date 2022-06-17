Диетолог Филиппова назвала способ определить наличие ожирения по объёму талии

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Эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала о нормах объёма талии, превышение которых может быть чревато серьёзными рисками для здоровья.
Диетолог Филиппова назвала способ определить наличие ожирения по объёму талии
  • Gettyimages.ru
  • © Chaloemphon Wanitcharoentham / EyeEm

«Нормы окружности талии определены ВОЗ и составляют для женщин не более 80 см, для мужчин — не более 94. Если вы определили у себя увеличение норм данных показателей либо заметили неравномерное распределение жировой ткани с избытком в области живота — это повод обратиться к специалисту», — отметила врач в беседе с Пятым каналом.

Найти причину гормонального сбоя, который мог привести к отложениям, поможет врач-эндокринолог.

Так, он сможет исключить эндокринную патологию и развившееся на её фоне вторичное ожирение.

Диетолог, в свою очередь, скорректирует питание, поможет привести вес и фигуру в норму, резюмировала Филиппова.

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