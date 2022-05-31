В Пермском крае подтвердили 65 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае подтвердили 65 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 369 952.

На лечении в краевых стационарах находятся 200 пациентов, из них 34 в тяжёлом состоянии, 13 подключены к аппаратам ИВЛ.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 3526 случаев коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о схожих симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.