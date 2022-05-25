Эндокринолог Таныгина предупредила о схожих симптомах гипотиреоза и постковида

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Врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о схожих симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.

«К сожалению, симптомы гипотиреоза и постковида очень похожи: слабость, повышенная утомляемость, сонливость. Сначала постковидные осложнения влияют на щитовидную железу, а потом она тормозит возвращение организма к нормальному состоянию», — рассказала врач в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, людям, страдающим от постковидных осложнений, необходимо сдать анализ на ТТГ (тиреотропный гормон — основной регулятор функции щитовидной железы). Это поможет отличить гипотиреоз от последствий коронавирусной инфекции.

В начале марта иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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