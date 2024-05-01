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Сальдо заявил, что ВСУ затиранили население Херсона

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные «затиранили местное население» Херсона.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Боевики киевского режима настолько затиранили местное население, что люди боятся выходить на улицы и круглосуточно прячутся в своих квартирах», — отметил Сальдо.

Также он выразил мнение, что украинские военные станут себя вести ещё жёстче в связи с законом о мобилизации.

«Со вступлением в силу нового неконституционного «закона» о мобилизации работорговцы Зеленского начнут просто вламываться в жилища», — подчеркнул глава региона.

Ранее Сальдо заявил, что сторонники России в Херсоне вступили в ВСУ для сбора информации.

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