Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сторонники России в Херсоне вступили в ВСУ для сбора информации.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Для облегчения сбора информации о вражеских военных объектах, несколько сторонников России вступили в ряды ВФУ», — указал он.

Также он добавил, что подпольщики подтвердили информацию о том, что киевские боевики размещаются в жилых домах.

«Террористы попросту прикрываются мирными жителями, как трусы», — отметил Сальдо.

Ранее глава Херсонской области заявил, что подразделения ВС России уничтожили группу операторов БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра.