Сальдо: сторонники России в Херсоне вступили в ВСУ для сбора информации
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Об этом он написал в своём Telegram.
«Для облегчения сбора информации о вражеских военных объектах, несколько сторонников России вступили в ряды ВФУ», — указал он.
Также он добавил, что подпольщики подтвердили информацию о том, что киевские боевики размещаются в жилых домах.
«Террористы попросту прикрываются мирными жителями, как трусы», — отметил Сальдо.
Ранее глава Херсонской области заявил, что подразделения ВС России уничтожили группу операторов БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра.