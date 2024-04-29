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Сальдо: ВС России уничтожили группу операторов БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

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Подразделения Вооружённых сил России уничтожили группу операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ на правом берегу Днепра.
Сальдо: ВС России уничтожили группу операторов БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
  • РИА Новости

Такую информацию привёл в личном Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«По координатам товарищей из организации «Русский Херсон» наша армия уничтожила группу операторов БПЛА и САУ противника на правом берегу Днепра», — написал он.

Сальдо добавил, что подпольщики также обнаружили ещё одну группу операторов дронов в центре Херсона, и заявил, что «жить им осталось недолго».

Ранее Сальдо сообщил, что ВС России уничтожили девять лодок с 20 украинскими военнослужащими на правом берегу Днепра.

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