ВС России уничтожили девять лодок с 20 солдатами ВСУ на правом берегу Днепра
- РИА Новости
«Ночью был нанесён удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра. Уничтожены девять лодок и до 20 боевиков из так называемой 35-й и 37-й бригад морской пехоты», — сообщил он.
По словам Сальдо, противник за сутки потерял до 60 военнослужащих и технику.
Ранее средства ПВО также уничтожили малоразмерный воздушный шар ВСУ над Курской областью.
Кроме того, в Минобороны России сообщили об уничтожении трёх беспилотников в Белгородской области.