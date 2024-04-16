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ВС России уничтожили девять лодок с 20 солдатами ВСУ на правом берегу Днепра

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Российские войска уничтожили девять лодок с 20 солдатами ВСУ на правобережье Днепра, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
ВС России уничтожили девять лодок с 20 солдатами ВСУ на правом берегу Днепра
  • РИА Новости

«Ночью был нанесён удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра. Уничтожены девять лодок и до 20 боевиков из так называемой 35-й и 37-й бригад морской пехоты», — сообщил он.

По словам Сальдо, противник за сутки потерял до 60 военнослужащих и технику. 

Ранее средства ПВО также уничтожили малоразмерный воздушный шар ВСУ над Курской областью.

Кроме того, в Минобороны России сообщили об уничтожении трёх беспилотников в Белгородской области.

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