ВС России уничтожили девять лодок с 20 солдатами ВСУ на правом берегу Днепра

Российские войска уничтожили девять лодок с 20 солдатами ВСУ на правобережье Днепра, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Ночью был нанесён удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра. Уничтожены девять лодок и до 20 боевиков из так называемой 35-й и 37-й бригад морской пехоты», — сообщил он.

По словам Сальдо, противник за сутки потерял до 60 военнослужащих и технику.

Ранее средства ПВО также уничтожили малоразмерный воздушный шар ВСУ над Курской областью.

Кроме того, в Минобороны России сообщили об уничтожении трёх беспилотников в Белгородской области.