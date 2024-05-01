Член конгресса планирует сместить Джонсона с поста спикера палаты представителей
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О своём решении выступить против спикера палаты представителей она объявила во время пресс-конференции. Вместе с ней выступил республиканец Томас Мэсси.
Как пишет газета The Hill, попытка Грин «почти наверняка потерпит неудачу», так как демократы в конгрессе планируют поддержать Джонсона.
Конгрессмен Грин неоднократно критиковал Джонсона за заключение ряда соглашений с демократами в конгрессе по важнейшим законодательным вопросам, в том числе по финансированию правительства и одобрению поставок военной помощи Украине на миллиарды долларов.