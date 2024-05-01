Член конгресса планирует сместить Джонсона с поста спикера палаты представителей

Конгрессмен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на следующей неделе инициирует отстранение Майка Джонсона от должности спикера палаты представителей. Как утверждает законодатель, Джонсон стал частью движения MUGA — Make Ukraine Great Again («Сделаем Украину снова великой»).

О своём решении выступить против спикера палаты представителей она объявила во время пресс-конференции. Вместе с ней выступил республиканец Томас Мэсси.

Как пишет газета The Hill, попытка Грин «почти наверняка потерпит неудачу», так как демократы в конгрессе планируют поддержать Джонсона.

Конгрессмен Грин неоднократно критиковал Джонсона за заключение ряда соглашений с демократами в конгрессе по важнейшим законодательным вопросам, в том числе по финансированию правительства и одобрению поставок военной помощи Украине на миллиарды долларов.