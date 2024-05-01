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Член конгресса планирует сместить Джонсона с поста спикера палаты представителей

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Конгрессмен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на следующей неделе инициирует отстранение Майка Джонсона от должности спикера палаты представителей. Как утверждает законодатель, Джонсон стал частью движения MUGA — Make Ukraine Great Again («Сделаем Украину снова великой»).
Член конгресса планирует сместить Джонсона с поста спикера палаты представителей
  • Gettyimages.ru

О своём решении выступить против спикера палаты представителей она объявила во время пресс-конференции. Вместе с ней выступил республиканец Томас Мэсси.

Как пишет газета The Hill, попытка Грин «почти наверняка потерпит неудачу», так как демократы в конгрессе планируют поддержать Джонсона.

Конгрессмен Грин неоднократно критиковал Джонсона за заключение ряда соглашений с демократами в конгрессе по важнейшим законодательным вопросам, в том числе по финансированию правительства и одобрению поставок военной помощи Украине на миллиарды долларов.

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