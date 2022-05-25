Депутат Николаев предложил пересмотреть климатическую политику России
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В пресс-центре «Парламентской газеты» он отметил, что в основном двигателем климатической повестки были и остаются ЕС и США.
«Мы в прошлом году, если даже посмотреть те материалы, которые и публиковали, и о которых говорили, уже били тревогу, что движения, которые осуществляются в рамках международной климатической повестки, в общем-то совсем не в нашу пользу», — уточнил Николаев.
Он отметил, что речь идёт, например, о вопросе, связанном с трансграничным углеродным налогом, «который будет вводиться и станет определённым барьером для допуска тех или иных товаров и услуг на рынок Европы и США».
Ранее, как сообщал телеканал «360», в РЭО рассказали о доле импортозамещения на мусоросортировочных заводах.