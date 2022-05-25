Депутат Николаев предложил пересмотреть климатическую политику России

Короткая ссылка
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев предложил пересмотреть климатическую политику России.
Депутат Николаев предложил пересмотреть климатическую политику России
  • Gettyimages.ru

В пресс-центре «Парламентской газеты» он отметил, что в основном двигателем климатической повестки были и остаются ЕС и США.

«Мы в прошлом году, если даже посмотреть те материалы, которые и публиковали, и о которых говорили, уже били тревогу, что движения, которые осуществляются в рамках международной климатической повестки, в общем-то совсем не в нашу пользу», — уточнил Николаев.

Он отметил, что речь идёт, например, о вопросе, связанном с трансграничным углеродным налогом, «который будет вводиться и станет определённым барьером для допуска тех или иных товаров и услуг на рынок Европы и США».

Ранее, как сообщал телеканал «360», в РЭО рассказали о доле импортозамещения на мусоросортировочных заводах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить