Эксперт Черепов рассказал, каких специалистов не хватает в сфере здравоохранения России

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Виктор Черепов рассказал, каких специалистов не хватает в сфере здравоохранения России.

В беседе с «Известиями» он сказал, что российским университетам стоит увеличить набор на такие специальности, как подготовка специалистов по обслуживанию современной высокотехнологичной медицинской техники и управленческих кадров для системы здравоохранения.

«У нас недостаточное количество технических вузов готовит таких специалистов. Московский государственный университет (МГУ), Технический университет им. Баумана в Санкт-Петербурге — и всё. Надо увеличивать набор на такие востребованные специальности», — подчеркнул эксперт.

По его словам, привлечь к данным направлениям больше молодых людей мешает отсутствие строчки в государственном реестре профессий.

Однако, заявил эксперт, «с Министерством труда и социальной защиты мы добьёмся разрешения этой проблемы».

Ранее сообщалось, что правительство выделило ещё около 11 млрд рублей на страховые выплаты медработникам.