Эксперт Черепов рассказал, каких специалистов не хватает в сфере здравоохранения России

Короткая ссылка
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Виктор Черепов рассказал, каких специалистов не хватает в сфере здравоохранения России.
Эксперт Черепов рассказал, каких специалистов не хватает в сфере здравоохранения России
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Известиями» он сказал, что российским университетам стоит увеличить набор на такие специальности, как подготовка специалистов по обслуживанию современной высокотехнологичной медицинской техники и управленческих кадров для системы здравоохранения.

«У нас недостаточное количество технических вузов готовит таких специалистов. Московский государственный университет (МГУ), Технический университет им. Баумана в Санкт-Петербурге — и всё. Надо увеличивать набор на такие востребованные специальности», — подчеркнул эксперт.

По его словам, привлечь к данным направлениям больше молодых людей мешает отсутствие строчки в государственном реестре профессий.

Однако, заявил эксперт, «с Министерством труда и социальной защиты мы добьёмся разрешения этой проблемы». 

Ранее сообщалось, что правительство выделило ещё около 11 млрд рублей на страховые выплаты медработникам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить