Врач-эндокринолог Козлова рассказала о рисках избыточной массы тела

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Врач-эндокринолог Ирина Козлова рассказала о рисках избыточной массы тела.
Врач-эндокринолог Козлова рассказала о рисках избыточной массы тела
  • Gettyimages.ru
  • © Waridsara Pitakpon / EyeEm

В беседе с Пятым каналом она прокомментировала результаты исследований британских учёных, согласно которым человек попадает в группу риска заболевания сахарным диабетом, если не может надеть джинсы, которые носил в 21 год.

Врач согласилась с британскими экспертами в отношении того, что избыточная масса тела повышает риск развития сахарного диабета.

Специалист подчеркнула, что ожирение может привести и к другим заболеваниям. Например, избыточная масса тела повышает риск развития инфаркта и инсульта, а также желчнокаменной болезни, болезни печени и остеоартроза.

Козлова уточнила, что существует несколько типов ожирения.

«Несомненно, абдоминальное ожирение — это наиболее опасный тип ожирения, который увеличивает риск заболевания многих вышеперечисленных болезней, в том числе оно связано с развитием сахарного диабета», — предупредила эксперт.

Она также обратила внимание на цифры, которые являются критическими.

«Для мужчин это обхват талии 94 см, а для женщин — 80», — рассказала врач.

Ранее в беседе с Nation News врач Пекарева назвала резкий набор веса признаком гормонального сбоя в организме.

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