Арктические универсалы: чем уникальны новые патрульные ледоколы ВМФ и ФСБ России

В Объединённом учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге завершилось обучение экипажа новейшего ледокола «Иван Папанин», сообщает Минобороны РФ. По завершении испытаний в конце 2024 года корабль войдёт в состав Северного флота. «Иван Папанин» является головной платформой проекта 23550. Судно имеет неограниченную мореходность, большую дальность плавания и современное вооружение. В ближайшее время ВМФ получит ещё один такой ледокол, а Погранслужба ФСБ — два модифицированных корабля проекта 23550, адаптированных под специфику задач береговой охраны. По мнению экспертов, ввод в строй данных платформ вызван необходимостью противостоять военной активности США в Заполярье.

Минобороны РФ сообщило о завершении подготовки экипажа уникального российского военного ледокола «Иван Папанин». Обучение моряков проходило в Объединённом учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге.

«Заключительной тренировкой военных моряков стало контрольное занятие на тренажёре «Мостик», где корабельный расчёт главного командного пункта, боевого информационного центра, вахтенный офицер и штурман отработали плавание в Кольском заливе в сложных гидрометеорологических условиях», — говорится на сайте военного ведомства России.

До конца марта экипаж заселится на ледокол и приступит к его испытаниям. Основная их часть должна завершиться в течение 2024 года. По итогам испытаний «Иван Папанин» будет принят в состав Кольской флотилии разнородных сил Северного флота России.

«Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» будет эффективно выполнять задачи в составе группировок и отрядов кораблей ВМФ в Арктической зоне по обеспечению безопасности в регионах Арктики. Корабль имеет неограниченную мореходность и большую дальность плавания, а также оснащён современными техникой и вооружением для выполнения задач по своему предназначению», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Новейшее судно названо в честь советского учёного, создателя первой отечественной дрейфующей станции «Северный полюс — 1», которая начала свою работу 21 мая 1937 года. Деятельность папанинцев позволила получить важные сведения по метеорологии, арктическим льдам и глубинам Северного Ледовитого океана.

«Охрана и мониторинг»

«Иван Папанин» является головным кораблём проекта 23550. Он был разработан Центральным морским конструкторским бюро (ЦМКБ) «Алмаз» (Санкт-Петербург). Постройкой занимаются расположенные в Петербурге «Адмиралтейские верфи».

По данным разработчика, водоизмещение военного ледокола составляет 8,5 тыс. т, длина — 110 м, ширина — 20 м, автономность плавания — 60 суток. Судно способно развивать скорость до 16 узлов (29,6 км/ч) и преодолевать ледовые поля толщиной до 1,5 м.

«Корабль предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов», — сообщается в материалах Минобороны РФ.

Корабль проекта 23550 совмещает в себе качества буксира, ледокола и патрульного корабля. По совокупности технических характеристик он не имеет аналогов в мире, подчёркивают в МО РФ.

«На борту корабля предусмотрено наличие комплекса артиллерийского вооружения АК-176МА. В кормовой части будут размещены вертолётная площадка и ангар для вертолёта и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, корабль будет нести на своём борту два патрульных катера типа «Раптор», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как полагают американские военные, «Иван Папанин» будет оснащён ракетным комплексом «Калибр». В 2020 году об этом, в частности, говорил адмирал Джеймс Фогго, занимавший в тот момент должность командующего ВМС США в Европе и Африке.

Комментируя высказывание Фогго, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов в интервью РИА Новости отметил, что «Иван Папанин» является многофункциональным патрульным кораблём. При этом, по словам дипломата, размещение «Калибра» не противоречит международному праву и не должно беспокоить США.

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«То, что на военный корабль устанавливается вооружение, вряд ли должно вызывать вопросы, тем более если это вооружение не противоречит международным договорённостям, участником которых является наша страна, как это имеет место в случае с ракетами морского базирования «Калибр», — сказал Корчунов.

В настоящее время «Адмиралтейские верфи» строят ещё один корабль проекта 23550 — «Николай Зубов». Он будет назван в честь основоположника изучения в СССР Мирового океана. Судно было заложено в ноябре 2019 года. Об актуальных сроках его передачи ВМФ информации пока нет.

Одновременно на Выборгском судостроительном заводе осуществляется строительство модификаций ледоколов проекта 23550 под шифром «Ермак» для береговой охраны Пограничной службы ФСБ.

В 2024 году к своим служебным обязанностям должен приступить головной корабль «Пурга». Он станет первым крупнотоннажным судном ледового класса в составе береговой охраны. В декабре 2023 года в Выборге было заложено второе судно под наименованием «Дзержинский».

Согласно открытым данным, вооружение «Ермака» состоит из двух пусковых установок зенитного ракетного комплекса, двух артиллерийских комплексов АК-306 калибра 30 мм и четырёх крупнокалиберных пулемётов.

Кроме того, судно оборудовано площадкой для размещения одного вертолёта Ка-226МТ, а также системой управления с навигационным комплексом «Беринг» и функцией безэкипажного судовождения.

Спущенный на воду корабль проекта 23550

© РИА Новости / Александр Гальперин

Как заявил в беседе с RT капитан 1-го ранга запаса Александр Хроленко, ледоколы проекта 23550 обладают большой автономностью и способны выполнять широкий спектр задач в Северном Ледовитом океане.

«Основной функцией ледоколов ВМФ и ФСБ будет патрулирование, пресечение нарушений госграницы и охрана ресурсов. Их вооружение позволяет поражать воздушные, надводные и береговые цели. Наряду с этим корабли проекта 23550 могут использоваться в поисково-спасательных операциях и для проводки судов», — пояснил Хроленко.

Как рассказал в комментарии RT военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин, корабли проекта 23550 будут полностью адаптированы под суровые условия Заполярья.

«Ледоколы проекта 23550 можно назвать универсальными кораблями, которые в скором времени появятся в составе ВМФ. Их вооружение позволит им постоять за себя, но в основном они будут обеспечивать выполнение боевых задач Северного флота. Насколько мне известно, таких кораблей в мире пока нет», — отметил Дандыкин.

Необходимые меры

Как полагают эксперты, строительство и ввод в строй кораблей проекта 23550 стали ответом на притязания США и их союзников на транспортные коммуникации и природные ресурсы Заполярья.

«Вашингтон не может смириться с тем, как Россия осваивает пространство Северного морского пути, усиливает возможности по защите богатейших запасов Арктики, включая залежи углеводородов», — пояснил Хроленко.

Напомним, в 2021 году Пентагон обнародовал стратегию по восстановлению господства в Арктике. Документ предусматривает значительное повышение боевого потенциала в Заполярье, в том числе с целью противодействия России.

Авианосная ударная группа Великобритании во время учений НАТО Nordic Response (элемента масштабных манёвров Steadfast Defender 24)

© Официальный русскоязычный Телеграм-канал НАТО (Организации Североатлантического договора)

С начала марта 2024 года американские ВС и войска других членов НАТО проводят масштабные манёвры Nordic Response. В условный театр военных действий превратились северные районы Норвегии, Финляндии и Швеции. В учениях задействовано около 50 кораблей, включая подводные лодки, фрегаты, корветы, авианосцы и различные десантные суда.

Комментируя Nordic Response, в МИД РФ заявили, что подобные манёвры только увеличивают риски военных инцидентов.

«Мы считаем, что эти учения носят демонстративно провокационный характер. Любые учения, особенно в географической близости к линии соприкосновения, увеличивают опасность военных инцидентов. Поэтому с точки зрения обеспечения обороноспособности РФ все необходимые меры предприняты», — сказал журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь 14 марта с представителями СМИ, констатировал, что Арктика остаётся территорией «достаточно напряжённой конкуренции».

«Мы, будучи арктической страной, собственно, крупнейшей арктической страной на земном шаре, конечно, рассматриваем это как регион стратегически важный для нас», — подчеркнул Песков.

В разговоре с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий отметил, что благодаря реализации проекта 23550 и других программ строительства ледокольного флота Россия способна обеспечить безопасность своих полярных территорий и сохранить статус ведущей арктической державы.

«На мой взгляд, главное преимущество России в конкуренции за Арктику состоит в том, что она остаётся крупнейшей обладательницей ледоколов самого разного типа. Без них невозможен контроль Северного Ледовитого океана. Поэтому наше государство направляет большие ресурсы на строительство новых кораблей ледового класса», — подытожил Стрельбицкий.