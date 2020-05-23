«Неоценимый вклад в науку»: как Николай Зубов на десятилетия предопределил изучение арктических морей
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Николай Зубов родился 23 мая 1885 года в городе Липканы Бессарабской губернии в офицерской семье. Его отец был небогатым кавалеристом, отличившимся во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов. В 1901 году старший Зубов-старший был произведён в подполковники и получил титул дворянина.
Начало боевого пути
Детство Николая Зубова проходило в Тирасполе. Когда мальчику было десять лет, его отдали в один из кадетских корпусов, выпускавших юнкеров для армии, однако дворянство отца открыло перед ним новые перспективы. В 1901 году он поступил в привилегированное учебное заведение — Санкт-Петербургский Морской кадетский корпус.
В январе 1904 года Николай Зубов в возрасте 18 лет был досрочно произведён в мичманы, выпущен из кадетского корпуса и направлен в 14-й Балтийский флотский экипаж для прохождения кратких курсов артиллерийского и минного дела.
«Твёрдого характера и сильной воли. Легко подчиняет своему влиянию товарищей. Чрезвычайно правдивый и разумно откровенный. Добрый и услужливый, но с сохранением своего достоинства. Товарищ в лучшем смысле слова. С прекрасными способностями и достаточно трудолюбив», — говорилось в выпускной характеристике Зубова.
В дальнейшем молодой мичман получил последовательно два назначения: на броненосец «Орёл» и на миноносец «Блестящий». В составе команды последнего Зубов совершил переход на Дальний Восток для участия в Русско-японской войне.
27 мая 1905 года «Блестящий» вступил в Цусимское сражение. Вскоре корабль получил пробоину и потерял ход, но, несмотря на это, его команда пыталась спасать моряков с погибшего броненосца «Ослябя». Разрыв вражеского снаряда убил командира «Блестящего» Александра Шамова и тяжело ранил вахтенного начальника — мичмана Николая Зубова. В итоге получивший серьёзные повреждения броненосец был затоплен, а его команда (включая Зубова) на борту миноносца «Бодрый» прибыла в Китай, где её интернировали местные власти.
Спустя полгода вылечившийся Зубов вернулся в Россию, где его наградили орденами Святого Станислава 3-ей степени и Святой Анны 4-ой степени. В 1907 году он получил звание лейтенанта, а год спустя поступил в Николаевскую Морскую академию, которую окончил по гидрографическому отделу.
- Николай Зубов
- © Wikimedia commons
Безупречно исполнявший свои обязанности молодой офицер в 1912 году был произведён в старшие лейтенанты и направлен на судно «Бакан», охранявшее российские морские промыслы на Севере. Во время похода Зубов принял участие в мензульной съёмке северных окраин России, что, по мнению историков, во многом предопределило его последующие интересы.
Боевые ранения негативно сказались на здоровье Зубова — он страдал от головных болей и быстро уставал, что вынудило его в 1913 году выйти в отставку с военной службы.
Война и наука
После отставки Зубов устроился в отдел торговых портов министерства торговли и промышленности, где занялся созданием портовой гидрометеорологической службы. В 1914 году он прошёл стажировку в институте геофизики в Бергене (Норвегия). По возвращении в Россию он читал лекции по гидрологии и тактической навигации.
Но гражданская служба Зубова продлилась недолго. После начала Первой мировой войны он вернулся на военно-морской флот и осенью 1914 года был назначен командиром миноносца «Послушный».
В 1915 году Зубова перевели на должность флагманского штурманского офицера в штаб начальника дивизии подводных лодок Балтийского моря, а затем в штаб командующего флотом. Его быстро повысили в звании до капитана 2-го ранга, а за участие в захвате вражеского парохода наградили орденом Святой Анны 3-й степени. В 1916 году он стал командиром эсминца «Мощный».
В годы Гражданской войны Зубов был мобилизован в колчаковские войска и командовал броневым железнодорожным дивизионом. Однако в боевых действиях в рядах Белого движения участия не принимал, был взят в плен Красной армией и перешёл на её сторону.
В 1920 году Зубов стал начальником учебного отдела штаба Управления военно-морских сил РККА. Некоторое время он также работал в наркомате просвещения и Госплане СССР, преподавал тактику в Военно-морской академии. В дальнейшем Зубов стал сотрудником Плавучего морского научного института (Плавморнина). В 1923 году он вошёл в состав экспедиции на научно-исследовательском судне «Персей», возглавив проведение гидрологических работ. Но в 1924 году ему припомнили белогвардейское прошлое, уволили со службы и отправили на четыре года на поселение в город Чердынь.
В 1930 году Зубов стал профессором и был принят на работу в Московский гидрометеорологический институт, в котором создал и возглавил первую в СССР кафедру океанологии. Год спустя он стал учёным секретарём Советского национального комитета по проведению второго Международного полярного года.
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- РИА Новости
В 1932 году Николай Зубов на маленьком деревянном моторном боте «Николай Книпович» впервые в истории обогнул с севера архипелаг Земля Франца-Иосифа. А в 1935 году стал научным руководителем экспедиции на ледокольном пароходе «Садко», который достиг рекордной северной широты в свободном плавании. По результатам экспедиции были нанесены на карту обширное мелководье Садко и остров Ушакова, обнаружены в промежуточных слоях тёплые воды атлантического происхождения.
Зубов совмещал практические и теоретические исследования. В 1930-е годы он внёс значительный вклад в изучение морских льдов, представлявших серьёзную угрозу для судов на Северном морском пути. Несколько десятков опубликованных им работ представляли как научный интерес, так и значительную практическую ценность. Поэтому в 1937 году ему без защиты диссертации была присвоена учёная степень доктора географических наук. Год спустя учёный опубликовал свою первую крупную монографию «Морские воды и льды», ставшую на долгие годы учебником для специалистов-океанологов.
Наука против нацизма
После начала Великой Отечественной Московский гидрометеорологический институт был эвакуирован в Среднюю Азию. Однако прошедший уже три войны Зубов уезжать в тыл отказался. Несмотря на то, что 56-летний профессор по возрасту не подлежал мобилизации, он дежурил на московских крышах и тушил зажигательные бомбы.
Из-за возраста Зубову отказывали в призыве в ряды военно-морского флота, пока он не передал свою просьбу через Героя Советского Союза Константина Бадигина лично наркому ВМФ Николаю Кузнецову. Тот знал о заслугах Зубова и приказал назначить его на должность начальника штаба ледокольного отряда Беломорской военной флотилии. В дальнейшем он стал офицером для особых поручений при Военном совете Северного флота.
«Огромная работа была проделана Зубовым по составлению ледовых прогнозов, расчёту прочности льда, созданию железнодорожных и гужевых переправ по льду, обеспечению проводки конвоев. Именно Николай Зубов был ответственен за прокладку рельсового пути по льду Северной Двины, когда в Архангельск прибыл первый союзный конвой с танками и самолётами для Красной Армии», — рассказал в интервью RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Станислав Давыдов.
В 1943 году Зубов был повышен в звании до капитана 1-го ранга и назначен помощником начальника Главного управления Северного морского пути (ГУСМП) по научной части. А год спустя стал директором недавно созданного Государственного океанографического института (ГОИН) и написал новую монографию «Льды Арктики», которая, по мнению экспертов, сохраняет свою научную актуальность даже в наши дни.
- Николай Зубов
- © Wikimedia commons / Почта России
По словам председателя Московского клуба истории флота Константина Стрельбицкого, научные знания Николая Зубова сыграли серьёзную роль в успехах советских войск в ходе боевых действий на Севере. За свои заслуги в борьбе с нацизмом учёный был награждён орденом Отечественной войны I степени и медалью «За оборону Советского Заполярья».
В мае 1945 года Николаю Зубову было присвоено звание инженер-контр-адмирала. По окончании войны он совмещал служебную и научную деятельность, продолжал работу над новыми книгами и ледовыми прогнозами для Главсевморпути, и даже находил время на личное участие в экспедициях с использованием авиации.
В 1948 году Николай Зубов вышел в отставку, полностью посвятив себя научно-педагогической деятельности. По его инициативе на географическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова была организована кафедра океанологии, где он стал преподавателем.
В послевоенный период профессор Зубов выпустил несколько монографий: «Основы учения о приливах Мирового океана», «Отечественные мореплаватели — исследователи морей и океанов», а также «Океанологические таблицы». Он заложил основы учения о вертикальной циркуляции вод и о происхождении холодного промежуточного слоя в море, разработал способ вычисления уплотнения вод при их смешивании и сформулировал закон дрейфа льдов по изобарам. В 1960 году Зубов был удостоен звания заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.
Умер Николай Зубов 11 ноября 1960 года в Москве. Его имя было присвоено Государственному океанографическому институту, который он возглавлял, мысу на архипелаге Новая Земля, заливу в море Моусона и ряду советских и российских судов. В честь выдающегося океанографа в 2019 году на петербургском судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» был заложен новый патрульный ледокол «Николай Зубов».
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- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
По словам Станислава Давыдова, исследования Зубова способствовали освоению Севморпути, поэтому их геополитическое значение по сей день сложно переоценить.
«Зубов сделал неоценимый вклад в науку. Такие люди, как он, являются честью и гордостью нашего Отечества. Он подготовил целые поколения учёных и военнослужащих, и память о нём служила им маяком», — подытожил Давыдов.
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