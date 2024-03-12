«Все атаки ВСУ отражены»: ВС РФ и ФСБ сорвали попытку украинских ДРГ осуществить прорыв на территорию России

Подразделения Вооружённых cил РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ предотвратили прорыв украинских вооружённых формирований на приграничную территорию в Белгородской и Курской областях. По данным Минобороны РФ, все атаки ВСУ в районах населённых пунктов Одноробовка, Нехотеевка, Сподарюшино и Тёткино были отражены. При этом противник, понеся значительные потери, был отброшен. Как заявили в Минобороны, уничтожены до 60 украинских террористов.

В Минобороны России заявили, что утром 12 марта совместно с ФСБ была сорвана попытка киевского режима прорваться на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях.

«Около трёх часов утра, после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации одновременно на трёх направлениях в районах населённых пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области. Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки ВСУ отражены», — говорится в сообщении.

В ответ по противнику были нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, в результате чего были уничтожены до 60 украинских террористов, пять танков и бронетранспортёр. Нарушений государственной границы допущено не было.

При этом с 8:00 до 8:25 мск были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населённого пункта Тёткино Курской области.

«Понеся значительные потери, противник отброшен», — добавили в МО РФ.

В свою очередь в ФСБ назвали не соответствующими действительности публикуемые в соцсетях сведения о якобы заходе украинских вооружённых формирований в некоторые приграничные населённые пункты Белгородской и Курской областей.

«С 10 марта ФСБ России совместно с приданными подразделениями ВС России пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах указанных субъектов Российской Федерации. Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт», — говорится в сообщении.

Атаки ВСУ

Наряду с этим в ночные и утренние часы 12 марта дежурные средства ПВО пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории России.

Так, ночью было перехвачено 25 беспилотников самолётного типа над семью регионами РФ: над Московской областью — два БПЛА, над Ленинградской областью — один БПЛА, над Белгородской областью — семь БПЛА, над Курской областью — 11 БПЛА, над Брянской областью — один БПЛА, над Тульской областью — один БПЛА, над Орловской областью — два БПЛА.

К тому же около 07:30 мск в воздухе над территорией Белгородской области уничтожены восемь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и одна ракета тактического ракетного комплекса «Точка-У». Примерно в 09:15 мск над регионом был сбит один украинский БПЛА самолётного типа.

РИА Новости

Несмотря на предпринятые меры, власти субъектов РФ сообщили о причинённом в результате атак ВСУ ущербе.

Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в регионе под обстрел попали город Шебекино и Грайворонский городской округ.

Предварительно, в Шебекине пострадали три человека. Повреждены более 20 частных домов, здания районной больницы, магазина, детского сада, техникума и одного из предприятий.

В Грайвороне повреждены 11 частных домовладений и пять автомобилей. В сёлах Головчино, Замостье и Гора-Подол повреждено по одному домовладению. Из-за повреждения ЛЭП без света находятся жители пяти населённых пунктов.

В свою очередь, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что на Кстовскую промзону (объект топливно-энергетического комплекса) была совершена атака беспилотников. По его словам, возгорание на одной из установок локализовано, сил и средств для его ликвидации достаточно.

«По оперативной информации, пострадавших нет. Работа спецсредств позволила вовремя принять меры и эвакуировать сотрудников. Специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учётом направления ветра», — написал он в Telegram.

В Орловской области ликвидировали последствия атаки беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, возникшее задымление не представляет никакой опасности, пострадавших нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью в Раменском городском округе был сбит дрон, летевший в сторону столицы. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев заявил, что в городе объявлялась угроза атаки со стороны БПЛА. Воздушные цели были уничтожены за пределами города.