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FT: США толкают G7 на передачу Украине кредита под залог российских активов

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США вынуждают страны G7 выделить Украине кредит под залог будущих доходов от замороженных российских активов, пишет The Financial Times со ссылкой на западных чиновников.
FT: США толкают G7 на передачу Украине кредита под залог российских активов
  • Gettyimages.ru

«Союзники Вашингтона по «Большой семёрке» начинают более заинтересованно смотреть на план США выделить десятки миллиардов долларов финансирования Украине до потенциального возвращения Дональда Трампа в Белый дом», — приводит публикацию РИА Новости.

Предполагается, что план обсудят на саммите G7 в июне. Таким образом, Украина может получить около $50 млрд уже этим летом.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что иностранные держатели облигаций планируют надавить на Украину, чтобы власти начали выплату процентов по своим обязательствам не позже 2025 года.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева оценила потребности Украины на 2024 год в $42 млрд.

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