Гладков: при обстреле города Шебекино в Белгородской области пострадал мужчина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что, по уточнённой информации, мужчина получил осколочные ранения брюшной полости при обстреле города Шебекино.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Гладков рассказал, что один из снарядов прилетел рядом с гаражным комплексом на территории промышленного предприятия.

«Есть пострадавший — у мужчины осколочные ранения брюшной полости», — отметил губернатор.

По его словам, медики доставляют раненого в больницу Белгорода.

Ранее Гладков сообщил, что мирная жительница пострадала в результате обстрела города Шебекино со стороны Вооружённых сил Украины.