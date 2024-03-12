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Гладков: при обстреле города Шебекино в Белгородской области пострадал мужчина

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что, по уточнённой информации, мужчина получил осколочные ранения брюшной полости при обстреле города Шебекино.
Гладков: при обстреле города Шебекино в Белгородской области пострадал мужчина
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Гладков рассказал, что один из снарядов прилетел рядом с гаражным комплексом на территории промышленного предприятия.

«Есть пострадавший — у мужчины осколочные ранения брюшной полости», — отметил губернатор.

По его словам, медики доставляют раненого в больницу Белгорода.

Ранее Гладков сообщил, что мирная жительница пострадала в результате обстрела города Шебекино со стороны Вооружённых сил Украины.

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