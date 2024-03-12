Гладков: при обстреле города Шебекино в Белгородской области пострадал мужчина
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Гладков рассказал, что один из снарядов прилетел рядом с гаражным комплексом на территории промышленного предприятия.
«Есть пострадавший — у мужчины осколочные ранения брюшной полости», — отметил губернатор.
По его словам, медики доставляют раненого в больницу Белгорода.
Ранее Гладков сообщил, что мирная жительница пострадала в результате обстрела города Шебекино со стороны Вооружённых сил Украины.