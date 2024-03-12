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Гладков: мирная жительница пострадала при обстреле Шебекина со стороны ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирная жительница пострадала в результате обстрела города Шебекино со стороны Вооружённых сил Украины.
Гладков: мирная жительница пострадала при обстреле Шебекина со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«По предварительной информации, есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение лица, рану обработали на месте», — говорится в сообщении.

Кроме того, рассказал Гладков, в результате атаки повреждения получили шесть частных домовладений, здание магазина, центральная районная больница, детский сад и техникум. 

Ранее стало известно, что в Шебекине в результате падения с последующей детонацией БПЛА осколками выбито несколько окон в двух многоквартирных домах.

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