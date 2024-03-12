Гладков: мирная жительница пострадала при обстреле Шебекина со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирная жительница пострадала в результате обстрела города Шебекино со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

«По предварительной информации, есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение лица, рану обработали на месте», — говорится в сообщении.

Кроме того, рассказал Гладков, в результате атаки повреждения получили шесть частных домовладений, здание магазина, центральная районная больница, детский сад и техникум.

Ранее стало известно, что в Шебекине в результате падения с последующей детонацией БПЛА осколками выбито несколько окон в двух многоквартирных домах.