Гладков: мирная жительница пострадала при обстреле Шебекина со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«По предварительной информации, есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение лица, рану обработали на месте», — говорится в сообщении.
Кроме того, рассказал Гладков, в результате атаки повреждения получили шесть частных домовладений, здание магазина, центральная районная больница, детский сад и техникум.
Ранее стало известно, что в Шебекине в результате падения с последующей детонацией БПЛА осколками выбито несколько окон в двух многоквартирных домах.