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В Воронежской области объявлена ракетная опасность

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе объявлена ракетная опасность.
В Воронежской области объявлена ракетная опасность
  • © РИА Новости / Павел Колядин

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность!» — написал он в своём Telegram.

Находящихся в здании он призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: коридор, ванная, кладовая.

«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — добавил он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирная жительница пострадала в результате обстрела города Шебекино со стороны Вооружённых сил Украины.

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