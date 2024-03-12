В Воронежской области объявлена ракетная опасность

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе объявлена ракетная опасность.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность!» — написал он в своём Telegram.

Находящихся в здании он призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: коридор, ванная, кладовая.

«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — добавил он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирная жительница пострадала в результате обстрела города Шебекино со стороны Вооружённых сил Украины.