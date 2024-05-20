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В Раде раскритиковали офицеров ВСУ из-за провала фронта под Харьковом

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Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая раскритиковала ряд командиров ВСУ, которые занимались группировками войск в Харьковской области и у посёлка Очеретино в ДНР.

Безуглая обвинила украинских офицеров в провалах на нескольких направлениях. Об этом она написала в своём Telegram-канале. 

По её словам, ответственность за поражения в Харьковской области и у посёлка Очеретино в Донецкой Народной Республике несут подчинённые главкома Вооружённых сил Украины Александра Сырского. 

Она отметила, что Сырский назначил руководить фронтом генерала Юрия Содоля, а его люди «завалили оборону».

«Ни один генерал не наказан ни при Залужном, ни при Сырском. Они «всплывают» снова и снова. Ничего не изменилось», — добавила Безуглая. 

Ранее сообщалось, что пленный украинский пограничник Андрей Шоланки рассказал о «нулевой» обороне в Харьковской области.

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