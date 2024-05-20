Пленный Шоланки: оборонительные рубежи под Харьковом собирали из подручных средств

Попавший в плен украинский пограничник Андрей Шоланки рассказал о «нулевой» обороне в Харьковской области.

«Оборона нулевая в Харьковской области, её просто нет, условия никакие, огневых точек вообще не было, блиндажей не было», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Шоланки отметил, что на передовых позициях вблизи границы пограничникам пришлось буквально «откапывать себе норы», чтобы не замёрзнуть ночью.

«Своими руками, своими силами, потому что нам даже карты не показывали, нас раз проводник провёл — и на этом всё», — сказал пленный.

Ранее армия России продвинулась на востоке Харьковской области.

Также сообщалось, что из Харьковской области за последние дни были эвакуированы почти 10 тыс. человек.