Минтранс Белгородской области назвал фейком сообщения о перекрытии ряда дорог

Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко заявил, что информация о якобы перекрытии ряда дорог в регионе не соответствует действительности.

Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«В соцсетях со ссылкой на Минтранс области распространяется информация о перекрытии ряда дорог в Белгородской области. Это фейк», — говорится в сообщении.

Евтушенко подчеркнул, что жители региона могут беспрепятственно перемещаться по всем дорогам, движение везде открыто.

Он также призвал граждан доверять только официальным источникам информации.

Ранее власти Белгородской области заявили, что ряд электронных сервисов правительства региона подвергся атаке.