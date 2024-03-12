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Ряд электронных сервисов правительства Белгородской области подвергся атаке

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Власти Белгородской области заявили, что ряд электронных сервисов правительства региона подвергся атаке.
Ряд электронных сервисов правительства Белгородской области подвергся атаке
  • Gettyimages.ru
  • © eclipse_images

Как сообщил министр цифрового развития региона Сергей Четвериков, хакеры распространяют фейковые оповещения.

«Ряд электронных сервисов правительства Белгородской области подвергся атаке, в том числе сервис электронного документооборота, в котором распространяется фейковое экстренное оповещение якобы от имени губернатора», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Министр призвал доверять только проверенным источникам информации.

Ранее сообщалось, что хакеры совершили более 600 млн DDoS-атак на портал «Госуслуги» в 2023 году.

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