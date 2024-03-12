Власти Белгородской области заявили, что ряд электронных сервисов правительства региона подвергся атаке.

Как сообщил министр цифрового развития региона Сергей Четвериков, хакеры распространяют фейковые оповещения.

«Ряд электронных сервисов правительства Белгородской области подвергся атаке, в том числе сервис электронного документооборота, в котором распространяется фейковое экстренное оповещение якобы от имени губернатора», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Министр призвал доверять только проверенным источникам информации.

Ранее сообщалось, что хакеры совершили более 600 млн DDoS-атак на портал «Госуслуги» в 2023 году.