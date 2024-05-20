Глава Евросовета выразил соболезнования в связи со смертью президента Ирана

Глава Евросовета Шарль Мишель выразил соболезнования в связи со смертью президента Ирана Ибрагима Раиси в авиакатастрофе.

«ЕС выражает искренние соболезнования в связи с гибелью президента Раиси и министра иностранных дел Абдоллахияна, а также других членов их делегации и экипажа в результате крушения вертолёта», — написал он в соцсети Х.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации при крушении вертолёта.

Спасатели нашли тела всех погибших в авиакатастрофе.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер временно будет исполнять обязанности погибшего в авиакатастрофе главы государства.