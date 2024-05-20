Глава Евросовета выразил соболезнования в связи со смертью президента Ирана
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«ЕС выражает искренние соболезнования в связи с гибелью президента Раиси и министра иностранных дел Абдоллахияна, а также других членов их делегации и экипажа в результате крушения вертолёта», — написал он в соцсети Х.
Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации при крушении вертолёта.
Спасатели нашли тела всех погибших в авиакатастрофе.
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер временно будет исполнять обязанности погибшего в авиакатастрофе главы государства.