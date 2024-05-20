RT в Telegram
Подпишись

Кастюкевич: новые банки зайдут на Херсонщину после нормализации обстановки

Короткая ссылка
Новые банки и крупные торговые сети зайдут в Херсонскую область после нормализации обстановки, заявил сенатор Игорь Кастюкевич.
Кастюкевич: новые банки зайдут на Херсонщину после нормализации обстановки
  • Gettyimages.ru

«Заход крупных торговых сетей и новых банков в Херсонскую область случится, как только нормализуется оперативная обстановка. Именно она должна позволить развиваться региону в полную силу», — сказал он РИА Новости.

В январе президент Владимир Путин призвал крупные российские банки не бояться санкций и начать работу в новых регионах России.

Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что маркетплейсы OZON и Wildberries начнут работать в ДНР и ЛНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить