Кастюкевич: новые банки зайдут на Херсонщину после нормализации обстановки
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«Заход крупных торговых сетей и новых банков в Херсонскую область случится, как только нормализуется оперативная обстановка. Именно она должна позволить развиваться региону в полную силу», — сказал он РИА Новости.
В январе президент Владимир Путин призвал крупные российские банки не бояться санкций и начать работу в новых регионах России.
Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что маркетплейсы OZON и Wildberries начнут работать в ДНР и ЛНР.