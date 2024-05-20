Кастюкевич: новые банки зайдут на Херсонщину после нормализации обстановки

Новые банки и крупные торговые сети зайдут в Херсонскую область после нормализации обстановки, заявил сенатор Игорь Кастюкевич.

«Заход крупных торговых сетей и новых банков в Херсонскую область случится, как только нормализуется оперативная обстановка. Именно она должна позволить развиваться региону в полную силу», — сказал он РИА Новости.

В январе президент Владимир Путин призвал крупные российские банки не бояться санкций и начать работу в новых регионах России.

Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что маркетплейсы OZON и Wildberries начнут работать в ДНР и ЛНР.