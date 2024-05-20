В Подмосковье возвращаются самолёты МЧС России, вылетевшие в Иран на помощь
- РИА Новости
«Два самолёта Ил-76 МЧС России, вылетевшие для оказания помощи в поисково-спасательной операции в Иране, возвращаются в подмосковный аэропорт «Жуковский», — говорится в сообщении.
Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации при крушении вертолёта.
Правительство Ирана собралось на экстренное заседание.
Как сообщает ISNA, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер временно будет исполнять обязанности погибшего в авиакатастрофе главы государства Ибрагима Раиси в соответствии с Конституцией.