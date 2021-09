Видеоагентство Ruptly и фильм RT о женщинах-полицейских в Афганистане — в финале премии AIB

Мультимедийное агентство Ruptly, входящее в телесеть RT, и документальный фильм телеканала RTД о службе женщин в полиции Афганистана вышли в финал престижной премии The AIBs, учреждённой Ассоциацией международного вещания (AIB).

Видеоагентство Ruptly претендует на победу в категории «Новостное агентство года» (News Agency of the Year), в финал которой также вышли агентства AFP и EFE. Клиентами Ruptly являются более 1700 медиакомпаний более чем из ста стран. Видеоагентство RT единственным в мире сняло момент ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания посольства Эквадора в Лондоне в 2019 году. Кадры показали крупные мировые СМИ, включая BBC, CNN, The Telegraph и The Guardian.

В 2021 году Ruptly завоевало премию Shorty Awards в категории «Освещение события в прямом эфире» (Live Event Coverage) за прямые трансляции из Бейрута, где в августе 2020 года произошли мощные взрывы. В 2019 году видеоагентство получило золото Shorty Awards в категории «Лучшее новостное освещение событий в прямом эфире» за трансляции протестов «жёлтых жилетов» во Франции. Кроме того, Ruptly награждено престижными премиями в сфере онлайн-журналистики The Drum Online Media Awards и Digiday, а также призом бизнес-премии Stevie в Германии. По числу подписчиков на YouTube Ruptly опережает AP, AFP, Reuters.

Фильм документального телеканала RTД «Полицейские в хиджабах» (Lady Cops in Afghanistan) номинирован в категории «Документальный фильм на международную тематику» (International Affairs Documentary). Среди соперников RT — BBC News Arabic Documentaries, а также работы, выполненные для телеканалов Al Jazeera English, ITV, Channel 4 и Channel 5. Фильм «Полицейские в хиджабах» в мае 2021 года стал победителем премии Human Rights Press Awards, которая отмечает работы, освещающие вопросы прав человека в Азиатском регионе. Лента RT, снятая в 2020 году, рассказывает о службе женщин в полиции Афганистана.

В 2015 году специальной премии AIB Lifetime Achievement Award был удостоен легендарный тележурналист Ларри Кинг, который вёл на телеканале RT America программы Larry King Now и Politicking.

Ежегодная премия The AIBs в 2021 году проводится в 17-й раз. Церемония вручения наград пройдёт в ноябре.

Ассоциация международного вещания создана в 1993 году. Членами AIB являются ведущие международные теле- и радиокомпании, а также крупнейшие профессиональные объединения. В ассоциацию входят более 25 тысяч медиакомпаний.